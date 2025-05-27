У трех рязанских организаций арестовали имущество на 11 млн рублей

С января по апрель 2025 года надзорный орган санкционировал три ареста имущества предприятий для взыскания налоговых обязательств, пени и штрафов. Процедура носила временный характер до уплаты необходимой суммы со стороны организаций. «Прокуратура тщательно проверяет законность и обоснованность решений налоговых органов при санкционировании ареста имущества, чтобы предотвратить прекращение деятельности юридического лица, утрату статуса налогоплательщика и нарушение прав работников», — заключили в пресс-службе ведомства.

У трех рязанских организаций арестовали имущество на 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С января по апрель 2025 года надзорный орган санкционировал три ареста имущества предприятий для взыскания налоговых обязательств, пени и штрафов.

Процедура носила временный характер до уплаты необходимой суммы со стороны организаций.

«Прокуратура тщательно проверяет законность и обоснованность решений налоговых органов при санкционировании ареста имущества, чтобы предотвратить прекращение деятельности юридического лица, утрату статуса налогоплательщика и нарушение прав работников», — заключили в пресс-службе ведомства.