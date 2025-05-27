Священник назвал россиян, не отправившихся на СВО, «трутнями и должниками»

По словам протоиерея Андрея Ткачева, «все, что делает сегодня народ, — жрет, пьет, гуляет и нежится в вылизанной Москве». «Вся страна держится на Путине и военных в зоне СВО», — подытожил священник.