Рязанским родителям напомнили о штрафах за езду детей на питбайках

По данным Госавтоинспекции юные гонщики открыли сезон опасных заездов без экипировки и шлемов, устраивают и снимают погони и трюки. «В Сети уже десятки видео с жесткими последствиями таких гонок, но это совершенно не пугает отчаянных школьников. Однако отвечать за свое поведение все равно придется», — отметили в ГАИ. В законодательстве, питбайки приравнены к спортивному инвентарю и не подлежат учету в Госавтоинспекции, но если ими управляют школьники, родителям придется заплатить штраф 30 тысяч рублей, а также объяснить сотрудникам полиции, откуда у ребенка появился мощный байк.

Рязанским родителям напомнили о штрафах за езду детей на питбайках. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства юные гонщики открыли сезон опасных заездов без экипировки и шлемов, устраивают и снимают погони и трюки.

«В Сети уже десятки видео с жесткими последствиями таких гонок, но это совершенно не пугает отчаянных школьников. Однако отвечать за свое поведение все равно придется», — отметили в ГАИ.

В законодательстве, питбайки приравнены к спортивному инвентарю и не подлежат учету в Госавтоинспекции, но если ими управляют школьники, родителям придется заплатить штраф 30 тысяч рублей, а также объяснить сотрудникам полиции, откуда у ребенка появился мощный байк.