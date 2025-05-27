Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Студенты ведущих инженерно-технических вузов России — из Москвы, Уфы, Казани, Иванова, Новомосковска, Астрахани, Ставрополя, Краснодара, Тамбова, Воронежа и Рязани проходят производственную практику в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»). Будущие технологи, энергетики и лаборанты изучат уникальный опыт работы одного из крупнейших НПЗ России. Практические знания помогут студентам закрепить теоретические навыки и более успешно осваивать специальные дисциплины в вузе.

Для студентов подготовлена насыщенная программа практических занятий. Опытные работники завода знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе.

Для Рязанской НПК практическая подготовка студентов — один из инструментов привлечения в коллектив завода молодых квалифицированных специалистов. Ежегодно после производственной практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает более чем с 20 вузами страны и 13 техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики.

Ежегодно для улучшения материально-технической базы учебных заведений Рязанская НПК оказывает поддержку образовательным партнерам и выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования.

По инициативе завода в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В. Ф. Уткина в 2015 году открыта базовая кафедра «Химическая технология» по подготовке и постоянного притока молодых специалистов на завод. Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраиваются в Рязанскую НПК. В этом году будет выпущено 30 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии, по счету это одиннадцатый выпуск.