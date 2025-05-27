Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
24°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
26°
ЦБ USD 79.66 -0.05 27/05
ЦБ EUR 90.46 -0.06 27/05
Нал. USD 81.70 / 81.00 27/05 16:44
Нал. EUR 92.60 / 93.40 27/05 16:44
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 2025 17:12
4 281
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
11 178
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
26 436
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
22 928
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Студенты ведущих инженерно-технических вузов России — из Москвы, Уфы, Казани, Иванова, Новомосковска, Астрахани, Ставрополя, Краснодара, Тамбова, Воронежа и Рязани проходят производственную практику в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»). Будущие технологи, энергетики и лаборанты изучат уникальный опыт работы одного из крупнейших НПЗ России. Практические знания помогут студентам закрепить теоретические навыки и более успешно осваивать специальные дисциплины в вузе.

Для студентов подготовлена насыщенная программа практических занятий. Опытные работники завода знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе.

Для Рязанской НПК практическая подготовка студентов — один из инструментов привлечения в коллектив завода молодых квалифицированных специалистов. Ежегодно после производственной практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает более чем с 20 вузами страны и 13 техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики.

Ежегодно для улучшения материально-технической базы учебных заведений Рязанская НПК оказывает поддержку образовательным партнерам и выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования.

По инициативе завода в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В. Ф. Уткина в 2015 году открыта базовая кафедра «Химическая технология» по подготовке и постоянного притока молодых специалистов на завод. Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраиваются в Рязанскую НПК. В этом году будет выпущено 30 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии, по счету это одиннадцатый выпуск.