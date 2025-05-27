Рязанец поймал 13-килограммового карпа в тырновском пруду

Отмечается, что в прошлом году в этом же водоеме выловили карпа в 14,8 килограмма. «Я опытный рыбак, люблю этот тырновский водоем за щедрые уловы: отсюда с пустыми руками еще ни разу не уезжал. В субботу ловил на бойлы. Думал, что на берег эту рыбину не вытяну: карп вступил со мной в настоящую схватку. Буря эмоций захлестнула, когда я все-таки вытянул его на сушу», — сказал рязанец.

Рязанец поймал 13-килограммового карпа в тырновском пруду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в прошлом году в этом же водоеме выловили карпа в 14,8 килограмма.

«Я опытный рыбак, люблю этот тырновский водоем за щедрые уловы: отсюда с пустыми руками еще ни разу не уезжал. В субботу ловил на бойлы. Думал, что на берег эту рыбину не вытяну: карп вступил со мной в настоящую схватку. Буря эмоций захлестнула, когда я все-таки вытянул его на сушу», — сказал рязанец.

Рыбаки придерживаются правила: рыбу, весом более пяти килограммов снова отпускают в водоем.