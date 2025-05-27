Рязанцы возмутились незавершенными дорожными работами возле школы

Тротуар находится на улице Юбилейной, недалеко от учебного учреждения № 55. «Когда на место вернут асфальт? Раскопали, всю землю перекопали, а доделывать кто будет?», — говорится в посте.