Рязанцы возмутились незавершенными дорожными работами возле школы
Тротуар находится на улице Юбилейной, недалеко от учебного учреждения № 55. «Когда на место вернут асфальт? Раскопали, всю землю перекопали, а доделывать кто будет?», — говорится в посте.
Рязанцы возмутились незавершенными дорожными работами возле школы. Об этом сообщили в соцсетях.
Тротуар находится на улице Юбилейной, недалеко от учебного учреждения № 55.
«Когда на место вернут асфальт? Раскопали, всю землю перекопали, а доделывать кто будет?», — говорится в посте.