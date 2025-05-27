Рязанцы рассказали о «взорвавшемся» канализационном люке

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Тимуровцев. «Мы шли с дочками домой и перед нами вспыхнул люк. Мы не пострадали. Но страшно было кошмар и неожиданно, почему так произошло, не знаю», — говорится в посте. Автор сообщения просит водителей с видеорегистраторами опубликовать запись момента.