Рязанцы рассказали о «взорвавшемся» канализационном люке
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Тимуровцев. «Мы шли с дочками домой и перед нами вспыхнул люк. Мы не пострадали. Но страшно было кошмар и неожиданно, почему так произошло, не знаю», — говорится в посте. Автор сообщения просит водителей с видеорегистраторами опубликовать запись момента.
Рязанцы рассказали о «взорвавшемся» канализационном люке. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Тимуровцев.
«Мы шли с дочками домой и перед нами вспыхнул люк. Мы не пострадали. Но страшно было кошмар и неожиданно, почему так произошло, не знаю», — говорится в посте.
Автор сообщения просит водителей с видеорегистраторами опубликовать запись момента.