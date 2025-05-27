Рязанцы поженились на биатлонном комплексе «Алмаз»

Напомним, что зарегистрировать брак в необычном месте рязанцы могут по проекту «Новые места для счастья». Ранее жители региона уже сыграли свадьбу в мемориальном музее-усадьбе академика Ивана Павлова, троллейбусе, Рязанской ВДНХ, Ледовом дворце.