Роспотребнадзор помог рязанке восстановить нарушенные права при оказании услуг
Отмечается, что между потребителем и юрлицом были заключены договоры на сопровождение процедуры банкротства. Клиент полностью оплатил услуги, но обязательства со стороны исполнителя не выполнены. После безрезультатных попыток урегулировать спор в досудебном порядке, ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам. Суд обязал выплатить рязанке 735 000 рублей.
Роспотребнадзор помог рязанке восстановить нарушенные права при оказании юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что между потребителем и юрлицом были заключены договоры на сопровождение процедуры банкротства. Клиент полностью оплатил услуги, но обязательства со стороны исполнителя не выполнены.
После безрезультатных попыток урегулировать спор в досудебном порядке, ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам.
Суд обязал выплатить рязанке 735 000 рублей.