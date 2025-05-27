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Роспотребнадзор помог рязанке восстановить нарушенные права при оказании услуг
Отмечается, что между потребителем и юрлицом были заключены договоры на сопровождение процедуры банкротства. Клиент полностью оплатил услуги, но обязательства со стороны исполнителя не выполнены. После безрезультатных попыток урегулировать спор в досудебном порядке, ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам. Суд обязал выплатить рязанке 735 000 рублей.

Роспотребнадзор помог рязанке восстановить нарушенные права при оказании юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что между потребителем и юрлицом были заключены договоры на сопровождение процедуры банкротства. Клиент полностью оплатил услуги, но обязательства со стороны исполнителя не выполнены.

После безрезультатных попыток урегулировать спор в досудебном порядке, ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам.

Суд обязал выплатить рязанке 735 000 рублей.