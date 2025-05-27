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Пять улиц в Рязани остались без горячей воды
Горячей воды не будет ориентировочно до 15:00 по адресам: улица Дружная, дом № 16; улица Качевская, дома №№ 15/1, 15/2, 18а, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1; улица Предзаводская, дом № 8; улица Поселковая, дом № 6а; улица Связи, дома №№ 5/4, 7, 9, 10, 10 корпус 1. В зону отключения попали детсады №№ 152, 122, поликлиника № 15, школа № 49. Причина — замена запорной арматуры на тепломагистрали.

Пять улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

Горячей воды не будет ориентировочно до 15:00 по адресам:

  • улица Дружная, дом № 16;
  • улица Качевская, дома №№ 15/1, 15/2, 18а, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Предзаводская, дом № 8;
  • улица Поселковая, дом № 6а;
  • улица Связи, дома №№ 5/4, 7, 9, 10, 10 корпус 1.

В зону отключения попали детсады №№ 152, 122, поликлиника № 15, школа № 49.

Причина — замена запорной арматуры на тепломагистрали.