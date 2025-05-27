Путин призвал граждан делать предложения руки и сердца лично, а не онлайн

Президент скептично отнесся к соответствующей функции на «Госуслугах». По мнению главы государства, это лучше делать лично — «глядя друг другу в глаза». «Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через „Госуслуги“. Наверное, для того, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», — заметил он.

Владимир Путин призвал граждан делать предложения руки и сердца лично, а не онлайн. Об этом пишет газета «Известия».

Президент скептично отнесся к соответствующей функции на «Госуслугах». По мнению главы государства, это лучше делать лично — «глядя друг другу в глаза».

«Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через „Госуслуги“. Наверное, для того, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», — заметил он.