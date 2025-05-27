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Путин пообещал посетить ресторан быстрого питания «Вкусно и точка»
На встрече с предпринимателями президент заявил, что «надо душить» компании, которые объявили об уходе, но не до полностью покинули российский рынок и «продолжают действовать против интересов РФ». Также он отметил, что Россия «не выгоняла» западные организации, поэтому их возвращение возможно только на выгодных для России условиях. Глава государства согласился посетить заведение «Вкусно и точка», пообещав владельцам компании помощь, если McDonald’s решит вернуться.

Владимир Путин пообещал посетить ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На встрече с предпринимателями президент заявил, что «надо душить» компании, которые объявили об уходе, но не до полностью покинули российский рынок и «продолжают действовать против интересов РФ». Также он отметил, что Россия «не выгоняла» западные организации, поэтому их возвращение возможно только на выгодных для России условиях.

Глава государства согласился посетить заведение «Вкусно и точка», пообещав владельцам компании помощь, если McDonald’s решит вернуться. По словам представителя фаст-фуда, у американской компании есть возможность выкупить бизнес обратно — Путин сказал, что он юрист по образованию и предложил помощь в изучении этого договора, чтобы все происходило в интересах новой российской компании.