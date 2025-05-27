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Приставы взыскали с рязанца более миллиона рублей задолженности по алиментам
Приставы установили имущество, находящееся в собственности неплательщика. Автомобиль объявили в розыск. Его лишили права пользоваться водительским удостоверением. Мужчина принял решение о погашении задолженности и в полном объеме оплатил необходимую сумму алиментов.

Приставы взыскали с рязанца более миллиона задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Отмечается, что в отношении жителя Скопина возбудили исполнительное производство о взыскании с него ежемесячно алиментов в пользу бывшей супруги на содержание их общего несовершеннолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка.

Мужчина долгое время уклонялся от выполнения своих обязательств. Задолженность по алиментам увеличилась с каждым днем и достигла 1 100 144,39 рублей.

Приставы установили имущество, находящееся в собственности неплательщика. Автомобиль объявили в розыск. Его лишили права пользоваться водительским удостоверением.

Мужчина принял решение о погашении задолженности и в полном объеме оплатил необходимую сумму алиментов.