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Названы популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в апреле 2025 года
В апреле в Рязанской области зарегистрировано 512 новорожденных: 230 девочек, 282 мальчика. Чаще всего девочек называли: София, Варвара, Ева, Анна, Мария, Василиса, Полина. Мальчиков: Матвей, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим. Самыми редкими именами стали: Аврора, Валентина, Джульетта, Евфросиния, Оксана, Василий, Ефим, Петр, Серафим, Юрий. Необычные имена: Паулина, Эмилия, Пересвет, Одиссей.

Названы популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в апреле 2025 года. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

В апреле в Рязанской области зарегистрировано 512 новорожденных: 230 девочек, 282 мальчика.

Чаще всего девочек называли: София, Варвара, Ева, Анна, Мария, Василиса, Полина. Мальчиков: Матвей, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим.

Самыми редкими именами стали: Аврора, Валентина, Джульетта, Евфросиния, Оксана, Василий, Ефим, Петр, Серафим, Юрий.

Необычные имена: Паулина, Эмилия, Пересвет, Одиссей.