Госдума одобрила закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов
Согласно документу, у Роспотребнадзора будет право блокировать доступ к таким ресурсам в досудебном порядке. Для регистрации БАДов используется специальный перечень — в него включаются те добавки, которые соответствуют установленным правительством критериям.
Госдума одобрила закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова.
Согласно документу, у Роспотребнадзора будет право блокировать доступ к таким ресурсам в досудебном порядке.
Для регистрации БАДов используется специальный перечень — в него включаются те добавки, которые соответствуют установленным правительством критериям.