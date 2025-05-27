Госдума одобрила закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов

Согласно документу, у Роспотребнадзора будет право блокировать доступ к таким ресурсам в досудебном порядке. Для регистрации БАДов используется специальный перечень — в него включаются те добавки, которые соответствуют установленным правительством критериям.

Госдума одобрила закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова.

Согласно документу, у Роспотребнадзора будет право блокировать доступ к таким ресурсам в досудебном порядке.

Для регистрации БАДов используется специальный перечень — в него включаются те добавки, которые соответствуют установленным правительством критериям.