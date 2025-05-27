Фомин: преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости являются приоритетами для власти

Во вторник, 27 мая, в региональном парламенте обсудили вопросы защиты материнства. Данной теме было посвящено заседание Совета при председателе облдумы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан.

«Преодоление демографических вызовов, создание условий для роста рождаемости сегодня являются приоритетами для всех органов власти. За последние годы был существенно увеличен объем мер государственной поддержки. Помощь семьям с детьми и на федеральном, и на региональном уровне будет возрастать. Выстроена комплексная система, над развитием которой мы работаем вместе с Правительством области и Губернатором. Только за последние два года парламентарии приняли закон о региональной выплате при рождении ребенка, ввели частичную компенсацию молодым родителям расходов на съемное жилье, установили единовременное пособие — 300 тысяч рублей — при появлении третьего или последующего ребенка в молодой семье, а также выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток. Особое внимание уделяется многодетным семьям», — отметил председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

Он напомнил, что в конце апреля депутаты в первом чтении приняли закон «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области».

В документе определены полномочия регионального парламента и правительства области в данной сфере, а также установлен запрет склонения беременных женщин к искусственному прерыванию беременности.

В ходе заседания Совета, приглашенные высказали свои предложения по проекту закона перед его рассмотрением во втором чтении. Озвученные инициативы касались совершенствования профилактической работы, активизации санитарного просвещения населения, уточнения отельных норм.

Все предложения будут обобщены и станут основой при формировании комитетом облдумы по социальным вопросам поправок к законопроекту.