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Фильм режиссера Юрия Быкова пустят в прокат на зарубежных цифровых платформах
Кинолента «Хозяин» станет доступна 4 июля на таких платформах, как Prime Video и iTunes. Дата выхода на российских площадках не называется. Картина рассказывает о механике Иване Меньшове, который спасает жизнь влиятельного силовика Дмитрия Родина после автокатастрофы. Между ними возникает дружба, вскоре приводящая к моральным дилеммам и разрушительным последствиям. В главных ролях: Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова и Александр Бандурин. Премьера «Хозяина» состоялась в 2023 году на кинофестивале в Женеве. Это совместный проект России, Франции и Испании.

Фильм режиссера Юрия Быкова пустят в прокат на зарубежных цифровых платформах. Об этом сообщает дистрибьютор Festival Films.

Кинолента «Хозяин» станет доступна 4 июля на таких платформах, как Prime Video и iTunes. Дата выхода на российских площадках не называется.

Картина рассказывает о механике Иване Меньшове, который спасает жизнь влиятельного силовика Дмитрия Родина после автокатастрофы. Между ними возникает дружба, вскоре приводящая к моральным дилеммам и разрушительным последствиям.

В главных ролях: Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова и Александр Бандурин.

Премьера «Хозяина» состоялась в 2023 году на кинофестивале в Женеве. Это совместный проект России, Франции и Испании.

Фото: Festival Films.