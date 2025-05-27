Банду рязанцев осудили за кражу горюче-смазочных материалов с завода

Установлено, что обвиняемые, являясь работниками промышленного предприятия, в период с января по август 2023 года похитили с территории завода более 15 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 1,5 млн рублей. Вину они признали, в содеянном раскаялись, ущерб возместили в полном объеме. Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно.

Банду рязанцев осудили за кражу горюче-смазочных материалов с завода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что шесть мужчин, являясь работниками промышленного предприятия, в период с января по август 2023 года похитили с территории завода более 15 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Вину они признали, в содеянном раскаялись, ущерб возместили в полном объеме.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно.