Законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам внесли в Госдуму

Законопроект предлагает назначить ежемесячную плату гражданам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности, уходом за детьми, достигшими 1,5 года, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.

Законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам внесли в Госдуму. Об этом 26 мая сообщило ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Законопроект предлагает назначить ежемесячную плату гражданам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности, уходом за детьми, достигшими 1,5 года, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.