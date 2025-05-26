Законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам внесли в Госдуму
Законопроект предлагает назначить ежемесячную плату гражданам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности, уходом за детьми, достигшими 1,5 года, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.
Законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам внесли в Госдуму. Об этом 26 мая сообщило ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Законопроект предлагает назначить ежемесячную плату гражданам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, в частности, уходом за детьми, достигшими 1,5 года, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.