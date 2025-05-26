В спортивной школе ХК «Рязань-ВДВ» закрыли сезон 2024-2025

По словам директора ХК «Рязань-ВДВ», депутата рязанской городской думы Олега Смирнова, за последние три года школа сделала большой шаг вперед, что подтверждает большое количество наград. Он пожелал спортсменам никогда не сдаваться, идти вперед и защищать дальше честь рязанского региона. Также Олег Смирнов поблагодарил родителей и тренеров за большой вклад в развитие подрастающего поколения. Фигуристы спортивной школы в этом году представляли регион на соревнованиях различного уровня. Семи воспитанникам присвоен 1 взрослый разряд, одной воспитаннице — звание Кандидата в мастера спорта.

В пятницу, 23 мая, в ДС «Олимпийский» прошло торжественное закрытие сезона для воспитанников спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ». Об этом сообщила пресс-служба дворца спорта.

По словам директора ХК «Рязань-ВДВ», депутата рязанской городской думы Олега Смирнова, за последние три года школа сделала большой шаг вперед, что подтверждает большое количество наград. Он пожелал спортсменам никогда не сдаваться, идти вперед и защищать дальше честь рязанского региона. Также Олег Смирнов поблагодарил родителей и тренеров за большой вклад в развитие подрастающего поколения.

Фигуристы спортивной школы в этом году представляли регион на соревнованиях различного уровня. Семи воспитанникам присвоен 1 взрослый разряд, одной воспитаннице — звание Кандидата в мастера спорта. Лучших фигуристов отметили почетными грамотами, среди них победители огромного количества соревнований: Диана Нагайцева, Варвара Березняк, Устинья Бакши, Тимур Жирнов, Мелания Танкова, Роман Рыбаков.

В прошедшем сезоне хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» участвовали в трех первенствах и везде показали высокие результаты.

Впервые хоккейные команды всех возрастов вышли на лед в Открытом первенстве Москвы. Хоккеисты 2010 г. р. и 2015 г. р. успешно выступили во второй группе. Команды 2014, 2011, 2009 и 2008 г. р. стали победителями группы В, благодаря чему спортсмены смогут в следующем году выступать в группе Б. Воспитанники 2016 года рождения участвовали в Кубке Федерации хоккея Москвы, где заняли 14 место из 45 команд-участниц, обеспечив себе на следующий сезон место в группе Б первенства столицы.

Самые юные хоккеисты 2016 года рождения выиграли Первенство Московской области по хоккею.

Воспитанники 2013 г. р. стали победителями Первенства ЦФО и участвовали во Всероссийских соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка U12». Команда 2010 года рождения выиграла регулярный чемпионат ЦФО, благодаря чему завоевала место в финале среди сильнейших команд округа в образовательном центре Сириус в Сочи.

21 воспитанник в текущем сезоне окончил обучение в спортивной школе. Уточняется, что в будущем они могут играть в Молодежных лигах страны.

Справка:

Спортивная школа ХК «Рязань-ВДВ» обучает детей по двум направлениям: фигурное катание на коньках и хоккей с шайбой. Записать ребенка на занятия можно по телефону: 8 (4912)90-44-74.