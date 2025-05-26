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В рязанской ОКБ заработало новое кардиологическое отделение
«Новое отделение в ОКБ — часть кардио-терапевтической системы, в которую входят отделение неотложной кардиологии с БРИТ и терапевтическое отделение», — говорится в сообщении министерства. В отделении есть экстренная помощь, кислородные подводки у каждой койки, применяются современные методы обследования и лечения, работает мультидисциплинарная бригада врачей. Руководителем назначили Елену Радченко — врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук, руководителя отдела клинических исследований ОКБ.

В рязанской ОКБ заработало новое кардиологическое отделение для больных с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщил сообщил региональный минздрав на странице ВКонтакте.

«Новое отделение в ОКБ — часть кардио-терапевтической системы, в которую входят отделение неотложной кардиологии с БРИТ и терапевтическое отделение», — говорится в сообщении министерства.

В отделении есть экстренная помощь, кислородные подводки у каждой койки, применяются современные методы обследования и лечения, работает мультидисциплинарная бригада врачей.

Руководителем назначили Елену Радченко — врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук, руководителя отдела клинических исследований ОКБ.

Фото: минздрав Рязанской области ВКонтакте.