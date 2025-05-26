Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
25°
Втр, 27
23°
Срд, 28
24°
ЦБ USD 79.66 -0.05 27/05
ЦБ EUR 90.46 -0.06 27/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 26/05 18:25
Нал. EUR 92.40 / 93.90 26/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
Вчера 17:12
2 332
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
9 487
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
24 481
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
21 365
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
23 мая превышения ПДК озона зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 1,26 ПДКмр. В тот же день специалисты зарегистрировали превышение ПДК сероводорода в Канищеве. Максимальный уровень концентрации составил 1,52 ПДКмр. 24 мая в Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 8,6 ПДКмр. 25 мая в Дашково-Песочне снова зарегистрировали превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 10,46 ПДКмр.

В Рязани вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

23 мая превышения ПДК озона зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 1,26 ПДКмр. В тот же день специалисты зарегистрировали превышение ПДК сероводорода в Канищеве. Максимальный уровень концентрации составил 1,52 ПДКмр.

24 мая в Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 8,6 ПДКмр.

25 мая в Дашково-Песочне снова зарегистрировали превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 10,46 ПДКмр.