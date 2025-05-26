В Рязани вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

23 мая превышения ПДК озона зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 1,26 ПДКмр. В тот же день специалисты зарегистрировали превышение ПДК сероводорода в Канищеве. Максимальный уровень концентрации составил 1,52 ПДКмр. 24 мая в Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 8,6 ПДКмр. 25 мая в Дашково-Песочне снова зарегистрировали превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 10,46 ПДКмр.