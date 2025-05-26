В Рязани состоится форум #ПРОБИЗНЕС2025
В Рязани 28 мая в конгресс-отеле «Амакс» состоится V форум #ПРОБИЗНЕС2025. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства разбития бизнеса.
Форум откроет стратсессия Комиссии Госсовета РФ «Эффективная и конкурентная экономика»: «Точки роста и инструменты развития российского бизнеса».
Там будут работать площадки, посвященные актуальным вопросам предпринимательства. Спикеры поделятся полезной информацией, практическими кейсами и нюансами продвижения.
В финале состоится вручение наград премии «Золотой Меркурий».
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