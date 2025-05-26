В Рязани поймали еще 30 водителей с тонировкой

В понедельник, 26 мая, Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. С начала рейда по Рязанской области к ответственности было привлечено более 30 водителей.

В Рязани поймали еще 30 водителей с тонировкой. Об этом сообщает региональная ГАИ.

В понедельник, 26 мая, Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

С начала рейда по Рязанской области к ответственности было привлечено более 30 водителей.