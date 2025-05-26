В Рязани из-за прорыва теплосети залило кипятком припаркованные машины
Судя по кадрам, коммунальная авария случилась на улице Гагарина, возле дома № 14 корп. 1. «Кипяток льется на Семашко за детским садиком. Прямо на стоящие машины. Сначала капало, потом как зафонтанило», — говорится в посте.
В Рязани из-за прорыва теплосети залило кипятком припаркованные машины. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».
Судя по кадрам, коммунальная авария случилась на улице Гагарина, возле дома № 14 корп. 1.
«Кипяток льется на Семашко за детским садиком. Прямо на стоящие машины. Сначала капало, потом как зафонтанило», — говорится в посте.