В Рязани из-за прорыва теплосети залило кипятком припаркованные машины

Судя по кадрам, коммунальная авария случилась на улице Гагарина, возле дома № 14 корп. 1. «Кипяток льется на Семашко за детским садиком. Прямо на стоящие машины. Сначала капало, потом как зафонтанило», — говорится в посте.