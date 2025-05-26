Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
25°
Втр, 27
23°
Срд, 28
24°
ЦБ USD 79.71 -0.03 24/05
ЦБ EUR 90.52 0.32 24/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 26/05 09:20
Нал. EUR 92.36 / 93.92 26/05 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
Вчера 17:12
1 477
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
8 645
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
23 646
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
20 531
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани из-за прорыва теплосети залило кипятком припаркованные машины
Судя по кадрам, коммунальная авария случилась на улице Гагарина, возле дома № 14 корп. 1. «Кипяток льется на Семашко за детским садиком. Прямо на стоящие машины. Сначала капало, потом как зафонтанило», — говорится в посте.

В Рязани из-за прорыва теплосети залило кипятком припаркованные машины. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Судя по кадрам, коммунальная авария случилась на улице Гагарина, возле дома № 14 корп. 1.

«Кипяток льется на Семашко за детским садиком. Прямо на стоящие машины. Сначала капало, потом как зафонтанило», — говорится в посте.