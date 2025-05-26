В Российских школах могут появиться уроки шахмат

Занятия пока что ввели только в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Ученики с 1 по 4 класс будут осваивать спорт минимум раз в неделю. В каждой четверти планируют проводить турниры: сначала внутри школы, потом на уровне города или района. Предполагается, что программу расширят и на другие возрастные группы.

В Российских школах могут появиться уроки шахмат. Об этом пишет «Газета. ру».

Занятия пока что ввели только в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Ученики с 1 по 4 класс будут осваивать спорт минимум раз в неделю. В каждой четверти планируют проводить турниры: сначала внутри школы, потом на уровне города или района.

Предполагается, что программу расширят и на другие возрастные группы.