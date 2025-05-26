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В России осенью введут лимит на количество банковских карт
Россияне смогут оформить не более 20 платежных средств, пять из которых — в одном банке. Аксаков отметил, что в июне эту инициативу планируют внести в нижнюю палату. Много времени на ее принятие не потребуется, добавил депутат. Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые под разными предлогами уговаривают своих жертв завести несколько банковских счетов и передать данные от них. В дальнейшем эти счета используются для того, чтобы выводить украденные деньги.

В России осенью введут лимит на количество банковских карт. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Россияне смогут оформить не более 20 платежных средств, пять из которых — в одном банке.

Аксаков отметил, что в июне эту инициативу планируют внести в нижнюю палату. Много времени на ее принятие не потребуется, добавил депутат.

Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые под разными предлогами уговаривают своих жертв завести несколько банковских счетов и передать данные от них. В дальнейшем эти счета используются для того, чтобы выводить украденные деньги.