В России начнут строить деревянные многоквартирные дома

«Минстрой совместно с МЧС России ведет испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу . Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», — заявил собеседник издания. Отмечается, что в настоящий момент таких построек в стране очень мало. Одна из первых была возведена в Архангельске в 2022 году.

В России начнут строить деревянные многоквартирные дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

«Минстрой совместно с МЧС России ведет испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу. Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в настоящий момент таких построек в стране очень мало. Одна из первых была возведена в Архангельске в 2022 году.