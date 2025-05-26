В Казани турок перерезал горло жене и ранил трехлетнего ребенка

В Казани турок перерезал горло жене и ранил их общего трехлетнего ребенка в его День рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 49-летний мужчина пришел на детский праздник и спровоцировал ссору. По данным канала, в разгар конфликта мужчина взял нож и перерезал женщине горло. Мальчику он нанес побои.

Ранее, как указано в посте, мужчина терроризировал бывшую жену из-за развода и ревности.

Уточняется, что соседи вызвали на место происшествия полицию. Тогда мужчина закрылся в квартире и не открывал, пока не приехали родственники. Он забаррикадировался на балконе квартиры на пятом этаже и грозился покончить с собой. С ним работали психологи, спасатели и полицейские.

По данным канала, убитая была директором и тренером спортивной детской школы.