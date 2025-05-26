В Челябинске таксист изнасиловал и задушил девушку, а затем вывез тело в лес

В Челябинске 36-летний таксист изнасиловал и задушил 24-летнюю девушку, а затем вывез ее тело в лес. Об этом сообщает 74.ru.

По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась мама девушки с заявлением об ее исчезновении. Дочь после встречи с друзьями перестала выходить на связь и не появилась на работе.

«Последнее местонахождение девушки зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также момент ее отъезда от одного из заведений на автомобиле, водителем которого был обвиняемый, — отметили в СК.

Отмечается, что ночью 22 мая таксист выполнял заказ. Во время поездки между водителем и пассажиркой произошел конфликт, в результате которого он возле остановки общественного транспорта задушил девушку.

Затем таксист вывез тело в лес и накрыл строительным мусором.

Отмечается, что убийство раскрыли за сутки.

По данным издания, подозреваемый пытался ввести следствие в заблуждение, давал липовые показания, которые при проверке не подтвердились. В итоге он сознался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по которой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Видео и фото: 74.ru