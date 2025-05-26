Суд обязал рязанскую больницу выплатить пациентке средства за лекарства

Установлено, что 63-летняя женщина — инвалид второй группы состоит на диспансерном учете и нуждается в постоянном приеме препаратов. В больнице их ей не выдали, рязанке пришлось купить лекарства за свой счет.

Суд обязал рязанскую больницу выплатить пациентке средства за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 63-летняя женщина — инвалид второй группы состоит на диспансерном учете и нуждается в постоянном приеме препаратов. В больнице их ей не выдали, рязанке пришлось купить лекарства за свой счет.

Главному врачу медицинского учреждения внесли представление, в суд направлено исковое заявление о возмещении материальных затрат, затраченных в связи с самостоятельным приобретением препарата.

Требования прокурора удовлетворены.