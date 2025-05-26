Скончался российский актер Виктор Галкин
Артиста не стало на 65-м году жизни. Причины трагедии не сообщаются. Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты в Казахской ССР. Окончил школу-студию при Театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже — Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал. Работал в театре юного зрителя и в администрации Приморского края. В кино дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего снялся в шести картинах, включая «Черный океан» и «Осенние визиты».
Скончался российский актер, заслуженный деятель искусств и педагог Виктор Галкин. Об этом сообщили в Telegram-канале Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей.
Артиста не стало на 65-м году жизни.
Причины трагедии не сообщаются.
Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты в Казахской ССР. Окончил школу-студию при Театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже — Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал. Работал в театре юного зрителя и в администрации Приморского края. В кино дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего снялся в шести картинах, включая «Черный океан» и «Осенние визиты».
Фото: Киновидеокомпания «Ментор-Синема».