Скончался российский актер Виктор Галкин

Артиста не стало на 65-м году жизни. Причины трагедии не сообщаются. Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты в Казахской ССР. Окончил школу-студию при Театре имени Лермонтова в Алма-Ате и позже — Дальневосточный институт искусств, где затем преподавал. Работал в театре юного зрителя и в администрации Приморского края. В кино дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего снялся в шести картинах, включая «Черный океан» и «Осенние визиты».