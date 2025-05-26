Синоптик рассказал о сохранении жаркой погоды в ЦФО до конца рабочей недели

По его словам, температуры до +30°C днем и до +20°C будут сохраняться за счет мощного солнечного прогрева. Согласно прогнозу метеоролога, чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C. Вильфанд напомнил, что 30-градусная температура опасна жителей, а высокие температуры ночью к тому же не позволяют человеческому организму отдохнуть от жары. Как утверждает синоптик, осадков в ближайшие дни не ожидается.

Синоптик рассказал о сохранении жаркой погоды в ЦФО до конца рабочей недели. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температуры до +30°C днем и до +20°C будут сохраняться за счет мощного солнечного прогрева. Согласно прогнозу метеоролога, чуть прохладней станет днем 27 мая, когда воздух прогреется только до +27°C.

Вильфанд напомнил, что 30-градусная температура опасна жителей, а высокие температуры ночью к тому же не позволяют человеческому организму отдохнуть от жары. Как утверждает синоптик, осадков в ближайшие дни не ожидается.