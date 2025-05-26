SHAMAN и рязанец Никита Осин выпустили совместную песню

Новая песня называется «Друг». Кроме того, Никита Осин стал артистом продюсерского центра певца.

SHAMAN и рязанец Никита Осин выпустили совместную песню. Об этом артисты сообщили в своих Telegram-каналах.

Новая песня называется «Друг».

Кроме того, Никита Осин стал артистом продюсерского центра певца.

«Сегодня рад представить нового артиста продюсерского центра SHAMAN. Предлагаю отпраздновать это решение просмотром клипа на новую песню „Друг“, которую мы с Никитой написали и исполнили вместе», — написал Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) в соцсетях.