Рязанка попросила помощи в поиске свидетелей ДТП с мотоциклом

Авария случилась на улице Есенина 24 мая, примерно в 17:10. Возле Дворца детского творчества столкнулись Chevrolet Aveo и мотоцикл. «Просьба откликнуться свидетелей с записью видеорегистратора и написать в личку +7 (960) 571-03-87», — попросила женщина. Подробности произошедшего неизвестны.