Рязанка попросила помощи в поиске свидетелей ДТП с мотоциклом
Авария случилась на улице Есенина 24 мая, примерно в 17:10. Возле Дворца детского творчества столкнулись Chevrolet Aveo и мотоцикл. «Просьба откликнуться свидетелей с записью видеорегистратора и написать в личку +7 (960) 571-03-87», — попросила женщина. Подробности произошедшего неизвестны.
Рязанка попросила помощи в поиске свидетелей ДТП с мотоциклом. Об этом редакции РЗН. Инфо написала читательница.
По ее словам, авария случилась на улице Есенина 24 мая, примерно в 17:10. Возле Дворца детского творчества столкнулись Chevrolet Aveo и мотоцикл.
«Просьба откликнуться свидетелей с записью видеорегистратора и написать в личку
Подробности произошедшего неизвестны.