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Рязанцы запечатлели автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора
Судя по кадрам, инцидент произошел 25 мая на улице Качевской. Автомобиль Kia пропустил велосипедиста на пешеходном переходе, но затем продолжил движение на красный свет.

Рязанцы запечатлели автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Судя по кадрам, инцидент произошел 25 мая на улице Качевской. Автомобиль Kia пропустил велосипедиста на пешеходном переходе, но затем продолжил движение на красный свет.