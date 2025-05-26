Рязанцу Георгию Ромашкину исполнилось 102 года

Георгий Васильевич прошел Великую Отечественную войну. «Служить меня призвали в 1941 году, я сразу попал на Дальний Восток, в летную часть, где разгружал транспорт с боеприпасами, грузил их в самолеты. Склады тоже охранял, все приходилось делать. Всю войну и прослужил там. Демобилизовался я только в марте 1948 года», — рассказывает ветеран. Мужчина награжден медалями «За победу над Японией», «Георгий Жуков», орденом Отечественной войны I степени.