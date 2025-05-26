Рязанцам напомнили о запрете на ловлю рыбы

Отмечается, что запрет связан с нерестом. В это время нельзя рыбачить с любых маломерных судов и использовать для ловли спиннинг. Запрет будет действовать до 10 июня. В сообщении подчеркнули, что в этом году по факту нарушения запрета возбудили уже 6 уголовных дел.

Рязанцам напомнили о запрете на ловлю рыбы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что запрет связан с нерестом. В это время нельзя рыбачить с любых маломерных судов и использовать для ловли спиннинг. Запрет будет действовать до 10 июня.

В сообщении подчеркнули, что в этом году по факту нарушения запрета возбудили уже 6 уголовных дел.