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Рязанцам напомнили о компенсации за добровольную сдачу оружия
В региональном управлении Росгвардии напомнили, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Рязанцам также напомнили, что за хранение оружия или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.

Рязанцам напомнили о компенсации за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Там напомнили, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:

  • Боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер — 5000 руб.;
  • Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин — 7000 руб.;
  • Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет — 10000;
  • Переносной зенитный ракетный комплекс — 15000 руб.;
  • Спортивное (только оружие с нарезным стволом) и охотничье (только огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом и огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 7000 руб.;
  • Спортивное (кроме оружия с нарезным стволом) и охотничье оружие (кроме огнестрельного длинноствольного с нарезным стволом и огнестрельного комбинированного (нарезного и гладкоствольного) длинноствольного, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 5000 руб.;
  • Огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 2000 руб.;
  • Охотничье и спортивное пневматическое оружие — 1000 руб.;
  • Боеприпасы: — (гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы); 3000 — выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 руб.;
  • Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт. — 20 руб.;
  • Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3000;
  • Взрывчатое вещество (за 1 грамм) — порох — 0,5 руб.;
  • Иное взрывчатое вещество 30 руб.;
  • Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) — 100 руб.;
  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 руб.;
  • Огнестрельное оружие ограниченного поражения — 2000 руб.;
  • Газовое оружие — 2000 руб.;
  • Капсюль-воспламенитель, за 1 шт. — 2 руб.

Рязанцам также напомнили, что за хранение оружия или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.