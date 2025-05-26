Рязанцам напомнили о компенсации за добровольную сдачу оружия
В региональном управлении Росгвардии напомнили, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Рязанцам также напомнили, что за хранение оружия или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.
Рязанцам напомнили о компенсации за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Там напомнили, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:
- Боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер — 5000 руб.;
- Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин — 7000 руб.;
- Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет — 10000;
- Переносной зенитный ракетный комплекс — 15000 руб.;
- Спортивное (только оружие с нарезным стволом) и охотничье (только огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом и огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 7000 руб.;
- Спортивное (кроме оружия с нарезным стволом) и охотничье оружие (кроме огнестрельного длинноствольного с нарезным стволом и огнестрельного комбинированного (нарезного и гладкоствольного) длинноствольного, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 5000 руб.;
- Огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 2000 руб.;
- Охотничье и спортивное пневматическое оружие — 1000 руб.;
- Боеприпасы: — (гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы); 3000 — выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 руб.;
- Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт. — 20 руб.;
- Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3000;
- Взрывчатое вещество (за 1 грамм) — порох — 0,5 руб.;
- Иное взрывчатое вещество 30 руб.;
- Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) — 100 руб.;
- Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 руб.;
- Огнестрельное оружие ограниченного поражения — 2000 руб.;
- Газовое оружие — 2000 руб.;
- Капсюль-воспламенитель, за 1 шт. — 2 руб.
Рязанцам также напомнили, что за хранение оружия или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.