Рязанцам напомнили о компенсации за добровольную сдачу оружия

В региональном управлении Росгвардии напомнили, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Рязанцам также напомнили, что за хранение оружия или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.