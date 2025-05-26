Рязанца осудили за покупку и хранение амфетамина

Установлено, что в ноябре 2024 года 41-летний осужденный приобрел в интернете 12 граммов психотропного вещества. При получении товара его остановили полицейские. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей.

Рязанца осудили за покупку и хранение амфетамина. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года 41-летний осужденный приобрел в интернете 12 граммов психотропного вещества. При получении товара его остановили полицейские.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей.