Рязанцы стали чаще делать заемы в ломбардах

Отмечается, что средний заем в ломбардах, зарегистрированных в Рязанской области, за год увеличился на три тысячи рублей. Под залог имущества клиенты получали в среднем по 16 тысяч рублей.

Рязанцы стали чаще делать заемы в ломбардах. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что средний заем в ломбардах, зарегистрированных в Рязанской области, за год увеличился на три тысячи рублей.

Под залог имущества клиенты получали в среднем по 16 тысяч рублей.

Всего в прошлом году рязанцы 155 тысяч раз обращались в ломбарды, заключив договоры почти на 2,5 млрд рублей.