Россиянам рассказали об увеличении выплат на детей в июне

По его словам, с 1 июня некоторые российские семью могут рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это произойдет в рамках ежегодного перерасчета единого пособия. Оно предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на сроке не менее шести недель. Как отметил депутат, размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка. Если в прошлом году финансовое положение семьи ухудшилось, то пособие могут увеличить при повторной подаче заявления.

Россиянам рассказали об увеличении выплат на детей в июне. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин РИА Новости.

По его словам, с 1 июня выплаты на детей увеличат в рамках ежегодного перерасчета единого пособия. Оно предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на сроке не менее шести недель.

Как отметил депутат, размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка.

Если в прошлом году финансовое положение семьи ухудшилось, то пособие могут увеличить при повторной подаче заявления.