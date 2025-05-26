Прокуратура обязала главу рязанского поселения убрать несанционированную свалку
Установлено, что напротив дома № 10 по улице Первомайской в р. п. Шилово находится несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Прокуратура обязала главу рязанского поселения убрать несанционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что напротив дома № 10 по улице Первомайской в р. п. Шилово находится несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Прокуратура внесла представление главе поселения. Свалку ликвидировали.