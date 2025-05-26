Минобороны: солдаты ВСУ массово бегут с позиций в Сумской области

«Противник бежал, бросив раненых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — отмечается в сообщении. Отмечается, что Беловоды освободили подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки войск «Север». Поддержку бойцам оказывали артиллерия и авиация.

Солдаты ВСУ массово бегут с позиций в населенном пунтке Беловоды Сумской области. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ведомство.

«Противник бежал, бросив раненых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Беловоды освободили подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки войск «Север». Поддержку бойцам оказывали артиллерия и авиация.