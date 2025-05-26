Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

В понедельник, 26 мая, Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать», — заявил Мерц.

Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Мерца.

В понедельник, 26 мая, Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

«Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать», — заявил Мерц.