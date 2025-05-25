В российской школе во время вручения аттестатов скончалась учительница

В школе Волгограда во время линейки внезапно скончалась Елена Казачкова — педагог с 33-летним стажем. Об этом 24 мая сообщает группа ВКонтакте «Подслушано. Волгоград Красноармейский».

Учительнице стало плохо прямо во время мероприятия, проходившего на школьном дворе. На место срочно прибыли медики, однако спасти женщину не удалось. Она умерла на глазах у учеников, родителей и коллег, которые в этот день прощались со школой и друг с другом. По словам родных, у Елены оторвался тромб.

Многие поколения выпускников знали Казачкову не только как опытного педагога, но и как чуткого наставника, готового помочь, поддержать и выслушать. Для многих её смерть стала настоящим потрясением.