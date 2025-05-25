Собянин рассказал о ночной атаке ВСУ на Москву

В ночь с 24 на 25 мая ПВО сбили 12 беспилотников. Первое сообщение о работе Минобороны поступило в 23:51, последнее в 3:15. Люди при этом не пострадали, а специалисты профильных служб выехали на места падения обломков беспилотников. Во время работы ПВО аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно не отправляли и не принимали рейсы.