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Собянин рассказал о ночной атаке ВСУ на Москву
В ночь с 24 на 25 мая ПВО сбили 12 беспилотников. Первое сообщение о работе Минобороны поступило в 23:51, последнее в 3:15. Люди при этом не пострадали, а специалисты профильных служб выехали на места падения обломков беспилотников. Во время работы ПВО аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно не отправляли и не принимали рейсы.

Мэр Сергей Собянин рассказал о ночной атаке ВСУ на Москву. В ночь с 24 на 25 мая ПВО сбили 12 беспилотников.

Первое сообщение о работе Минобороны поступило в 23:51, последнее в 3:15.

Люди при этом не пострадали, а специалисты профильных служб выехали на места падения обломков беспилотников. Во время работы ПВО аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно не отправляли и не принимали рейсы.