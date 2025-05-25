Момент аварии с участием мотоцикла в Рязани попал на видео
Судя по кадрам, виновник аварии на Hyundai решил повернуть налево из правой полосы. В этот момент в него врезался мотоцикл, водитель слетел с него и врезался во встречный седан.
Момент аварии с участием мотоцикла в Рязани попал на видео. Соответствующий ролик разместили 25 мая в соцсетях.
Судя по кадрам, виновник аварии на Hyundai решил повернуть налево из правой полосы. В этот момент в него врезался мотоцикл, водитель слетел с него и врезался во встречный седан.