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Момент аварии с участием мотоцикла в Рязани попал на видео
Судя по кадрам, виновник аварии на Hyundai решил повернуть налево из правой полосы. В этот момент в него врезался мотоцикл, водитель слетел с него и врезался во встречный седан.

Момент аварии с участием мотоцикла в Рязани попал на видео. Соответствующий ролик разместили 25 мая в соцсетях.

Судя по кадрам, виновник аварии на Hyundai решил повернуть налево из правой полосы. В этот момент в него врезался мотоцикл, водитель слетел с него и врезался во встречный седан.