Минпросвещения: обществознание уберут из школьной программы 6-7-х классов

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.