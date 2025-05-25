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Минпросвещения: обществознание уберут из школьной программы 6-7-х классов
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.