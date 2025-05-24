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Минобороны сообщило об ударе по производству ракет и БПЛА на Украине
Групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли ночью 24 мая. По данным оборонного ведомства, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Минобороны сообщило об ударе по производству ракет и БПЛА на Украине. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА, а также центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли ночью 24 мая.

По данным оборонного ведомства, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.